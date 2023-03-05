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Бакинские банды напали на полицейских в Арцахе, убив троих офицеров

Бакинские банды напали на полицейских в Арцахе, убив троих офицеров

СТЕПАНАКЕРТ (ИА Реалист). 5 марта около 10:00 часов по армянскому времени, на участке под названием «Хайпалу», бакинские банды совершили нападение на сотрудников паспортно-визового управления полиции Республики Арцах, расстреляв их автомобиль.

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