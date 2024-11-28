Какому знаку зодиака Павел Глоба предсказал стать суперзвездой в декабре

Декабрь 2024 года обещает стать для представителей знака Рак настоящим звездным временем. Астролог Павел Глоба утверждает, что последний месяц года принесет Ракам невероятные возможности, которые способны изменить их жизнь к лучшему.
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