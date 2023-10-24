Отступающий перед НАТО Балтийский флот постепенно превращается в Ладожскую флотилию

Александр Лагуткин

Я полагал, что удар ракетами по российским военным кораблям в Балтийске с береговых ракетных установок с польской территории в течении нескольких минут вызовет ответный мощный удар "Искандерами" и "Калибрами" с территории России по всем военным базам Польши. А тон статьи позволяет думать, что нам предлагается спрятать российские боевые корабли подальше от противника и в случае попытки такого удара по оставшимся в Балтийске начать "выражать глубокую озабоченность". Мы то были уверены, что на любую попытку ударить по российскому кораблю на Балтике, наши ВС начнут топить всю натовскую военно-морскую группировку и уничтожать военные базы как на Балтике так и по всей Европе всеми возможными средствами, пока Сарматы через Северный Полюс летят в США. А по тону статьи можно предположить, что наши корабли постепенно загонят в озера, за Полярный круг во льды, на Каспий и Волгу. Из Севастополя вроде корабли уже ушли в Абхазию. Такую логику враг воспринимает как слабость и сигнал к ещё большей наглости и активности. Уже какая-то шавка из трибалтов заявляет, что они закроют Балтику для России. Петр I в гробу переворачивается от таких перспектив.