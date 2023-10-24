БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Отступающий перед НАТО Балтийский флот постепенно превращается в Ладожскую флотилию

Отступающий перед НАТО Балтийский флот постепенно превращается в Ладожскую флотилию

Свои самые мощные ударные корабли ВМФ РФ из-под возможного вражеского удара выводит во внутренние воды России Сергей Ищенко На фото: ракетные корабли Балтийского флота (Фото: Валентин Егоршин/ТАСС) 6 октября в статье «Спецоперация Z: Вынужденно оставив Севастополь, Черноморский флот отступает в Абхазию» «Свободная Пресса» уже написала, что командование ВМФ РФ практически признало невозможность любыми средствами ПВО и РЭБ гарантировать полную безопасность наших военно-морских баз от все более мощных ударов высокоточным оружием, предоставленным Западом Украине.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Я полагал, что удар ракетами по российским военным кораблям в Балтийске с береговых ракетных установок с польской территории  в течении нескольких минут вызовет ответный мощный удар &quot;Искандерами&quot; и &quot;Калибрами&quot; с территории России по всем военным базам Польши.  А тон статьи позволяет думать, что нам предлагается спрятать российские боевые корабли подальше от противника и в случае попытки такого удара по оставшимся в Балтийске начать  &quot;выражать глубокую озабоченность&quot;.  Мы то были уверены, что на любую попытку ударить по российскому кораблю на Балтике, наши ВС начнут  топить всю натовскую военно-морскую группировку и уничтожать военные базы как на  Балтике так и по всей Европе всеми возможными средствами, пока Сарматы через Северный Полюс летят в США.   А по тону статьи можно предположить, что  наши корабли постепенно загонят в озера, за Полярный круг во льды, на Каспий и Волгу. Из Севастополя вроде корабли уже ушли в Абхазию. Такую  логику враг воспринимает как слабость и сигнал к ещё большей наглости и активности. Уже какая-то шавка из трибалтов заявляет, что они закроют Балтику для России.  Петр I в гробу переворачивается от таких перспектив.
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4 д.
ЦА
Цуркан Арк
Лживая и либеральная статейка. Очередной заказ наглосаксов. Уж очень им неуютно сидеть под Сарматами и Посейдонами. Ну ничего, пусть привыкают.
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3 д.

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