Журнал «Профиль»

13 791 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Денисов
    А Жужа не обосрется, если нескольким Кинжалам разрешить слетать до Праги? Так, чисто архитектурой полюбоваться?Чехия разрешила н...
  • Сергей Самойлов
    Да пускай поставляют.Металлолом тоже пригодится 😀FT: Великобритани...
  • Валентин Щербаков
    Какая тварь, лживая, продажная и провокационная...Эрдоган выступил ...

Выдавать "золотые визы" иностранцам в РФ начнут 11 января

Выдавать "золотые визы" иностранцам в РФ начнут 11 января

Иностранные инвесторы с 11 января смогут в обмен на вложения средств получить вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке с правом свободного въезда в Россию и ведения бизнеса в любом регионе без получения разрешения на временное проживание (РВП).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх