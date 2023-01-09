Выдавать "золотые визы" иностранцам в РФ начнут 11 января

Иностранные инвесторы с 11 января смогут в обмен на вложения средств получить вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке с правом свободного въезда в Россию и ведения бизнеса в любом регионе без получения разрешения на временное проживание (РВП).
Иностранные инвесторы с 11 января смогут в обмен на вложения средств получить вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке с правом свободного въезда в Россию и ведения бизнеса в любом регионе без получения разрешения на временное проживание (РВП).
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