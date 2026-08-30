Что православные отмечают 31 августа: церковные праздники, традиции и запреты

Последний день августа в православном календаре отмечен сразу несколькими значимыми событиями.В этот день Церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра Иллирийских, а также чтит память преподобного Иоанна Рыльского и празднует икону Божией Матери «Всецарица».