НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

126 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Владимир Нелюбин.пескова его жена называет "мой белогвардеец" это значит дома они говорят соовсем по другому о России...Симоньян высказал...
  • Александр Ляшенко
    Румина Мавлеева.а тебе какое дело до Симонян,целуй рукти пугалкиной молча.Это Пугачще не спится,мотается между двух о...Симоньян высказал...
  • Александр Ляшенко
    Сейчас примазываясь к Пугалкиной, Резник готовит себе соломку,на "а вдруг". И мы помним чем зарабатывает её муж,котор...Резник прокоммент...

В России резко выросло число неплательщиков по кредитам

В России резко выросло число неплательщиков по кредитам

За период с января по сентябрь 2023 года количество исполнительных производств по взысканию долгов перед банками у граждан России, рассматриваемых Федеральной службой судебных приставов (ФССП), составило 21,1 миллиона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх