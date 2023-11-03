В России резко выросло число неплательщиков по кредитам

За период с января по сентябрь 2023 года количество исполнительных производств по взысканию долгов перед банками у граждан России, рассматриваемых Федеральной службой судебных приставов (ФССП), составило 21,1 миллиона.
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