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Царьград

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The Washington Post: Россия продвигается в зоне СВО невиданными с 2022 года темпами

The Washington Post: Россия продвигается в зоне СВО невиданными с 2022 года темпами

Запад напуган новой тактикой русских военныхЗапад напугала новая тактика русских военных в зоне СВО. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на издание  The Washington Post.

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