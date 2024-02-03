Южная Корея вызвала посла России из-за заявления МИД о президенте страны

МИД Южной Кореи вызвал посла России Георгия Зиновьева из-за заявления официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о том, что слова южнокорейского президента Юк Сок Еля о КНДР откровенно тенденциозные.
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