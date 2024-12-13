Вера в легенду: был ли Андрей Первозванный в Крыму на самом деле

65 год по Рождеству Христову. На узких улицах античного Херсонеса кипит приморская жизнь – солдаты пьют вино в перерывах между войнами с таврами и скифами, торговцы выкупают у рыбаков утренний улов за монеты-ассарии с ликом богини Девы.
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