Аршавин оценил первый гол Соболева за «Зенит»

Это результативное действие должно улучшить психологическое состояние игрока Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» сказал, что забитый гол форварда Александра Соболева в ворота «Акрона» (5:1) улучшит его психологическое состояние.