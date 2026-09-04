Citadel Eyes U.S. Shale as Oil Trading Moves Closer to the Wellhead

Citadel is shopping for U.S. oil production assets, including a previous bid for WildFire Energy before Magnolia Oil & Gas agreed to buy the Eagle Ford producer for $4.
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