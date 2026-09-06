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Царьград

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Молния Маккуин проехал круг по трассе «Формулы-1» в Монце

Молния Маккуин проехал круг по трассе «Формулы-1» в Монце

В Монце, в рамках Гран-при Италии, Молния Маккуин проехал почетный круг в честь 20-летия мультфильма «Тачки».

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