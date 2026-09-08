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Ethereum Foundation выбрала два ключевых обновления для Hegotá

Ethereum Foundation выбрала два ключевых обновления для Hegotá

Ethereum Foundation определила два предложения, которые обязательно должны войти в состав будущего обновления сети Hegotá.

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