Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 512 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Туренко
    Таких "патриотов нужно очень быстренько убирать из Госдумы (по-новому Госдуры). А "Справедливой России" нужно задумат...Зачем он это дела...
  • Evgenija Palette
    ПРЕДОТВРАТИТЬ "ПОМОЖЕТ" ТОЛЬКО - ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ - ЧЕЧЕНЕЦ, а ВТОРОЙ - РУССКИЙ! Дали бандитам СВОБОДУ БЫТЬ БАНДИТАМИ..."Золотые мальчики...
  • Юрий Зубрин
    Засланый казачок?Зачем он это дела...

Ученые: позитивное мышление, тренировки и цель в жизни — рецепт долголетия

Ученые: позитивное мышление, тренировки и цель в жизни — рецепт долголетия

Стресс и пессимизм в свою очередь увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.Согласно новому исследованию, опубликованному Daily Mail, позитивный настрой, регулярные физические упражнения и наличие цели в жизни — ключи к увеличению продолжительности жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх