Ученые: позитивное мышление, тренировки и цель в жизни — рецепт долголетия

Стресс и пессимизм в свою очередь увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.Согласно новому исследованию, опубликованному Daily Mail, позитивный настрой, регулярные физические упражнения и наличие цели в жизни — ключи к увеличению продолжительности жизни.
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