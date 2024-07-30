Ученые: позитивное мышление, тренировки и цель в жизни — рецепт долголетия

Стресс и пессимизм в свою очередь увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.Согласно новому исследованию, опубликованному Daily Mail, позитивный настрой, регулярные физические упражнения и наличие цели в жизни — ключи к увеличению продолжительности жизни.