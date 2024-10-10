Прошел очередной питчинг проектов финтех-акселератора АРБ и Уралсиб

Его участниками стали стартап-проекты из сфер цифрового маркетинга, интеллектуальные системы в недвижимости, HR, LegalTech и российские аналоги офисного программного обеспечения 4 октября прошла вторая питч-сессия нового потока общероссийского межбанковского финтех-акселератора АРБ и Банка Уралсиб.
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