Московское метро продлят в семи направлениях области

Столичное метро выйдет за пределы МКАД. Новые станции построят в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и двух направлениях Ленинского района, рассказал мэр столицы Сергей Собянин во время посещения завода «Метровагонмаш».