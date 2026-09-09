Московское метро продлят в семи направлениях области

Столичное метро выйдет за пределы МКАД. Новые станции построят в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и двух направлениях Ленинского района, рассказал мэр столицы Сергей Собянин во время посещения завода «Метровагонмаш».
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