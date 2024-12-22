Откачать мазут из танкеров в Керченском проливе может быть невозможным.Для этого нужно поднять их на сушу, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев.