«Ой, беда с вашим БМВ!»

Сотрудники автосалона в районе Куркино обобрали клиента почти на 9 миллионов Полицейские округа задержали в подмосковных Химках троих работников автосалона в Куркине, которые обчистили клиента на 8 млн 950 тыс.
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