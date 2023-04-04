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Тайвань зафиксировал в своей опознавательной зоне ПВО 9 летательных аппаратов ВМС НОАК

Тайвань зафиксировал в своей опознавательной зоне ПВО 9 летательных аппаратов ВМС НОАК

Daniel Ceng/AP Тайвань зафиксировал в прилегающем к острову регионе 20 летательных аппаратов и 3 корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

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