Поклонская ответила протоиерею, что женщины идут во власть ради справедливости

Советник генпрокурора России Наталья Поклонская жестко отреагировала на заявление протоиерея Андрея Ткачева о том, что женщины перестали быть домоседками, начали требовать равноправия и зачем-то лезть во власть.
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