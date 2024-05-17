Медведев: поставки Киеву дальнобойных ракет расширит санитарную зону до Польши

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Если Киеву поставят дальнобойные ракеты по типу Storm Shadow или SCALP-EG, которые способны долетать до цели на расстоянии 550 километров, то санитарная зона, необходимая для безопасности России, может увеличиться до границ Польши.
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