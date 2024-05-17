РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    У идиотов идиотские детки.Кадры с места жес...
  • Vladimir Vlasov
    Тварь, разобрать на органыКадры с подозрева...
  • Людмила
    Когда будет принят закон, что такие без суда и следствия, должны сесть на пожизненно...больные они или здоровые, всё ...Пакет обнаружили ...

Медведев: поставки Киеву дальнобойных ракет расширит санитарную зону до Польши

Медведев: поставки Киеву дальнобойных ракет расширит санитарную зону до Польши

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Если Киеву поставят дальнобойные ракеты по типу Storm Shadow или SCALP-EG, которые способны долетать до цели на расстоянии 550 километров, то санитарная зона, необходимая для безопасности России, может увеличиться до границ Польши.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх