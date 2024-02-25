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Актер Могильников рассказал, как Юра Борисов попросил его избить на съемках

Актер Могильников рассказал, как Юра Борисов попросил его избить на съемках

Актер Ярослав Могильников, известный по своей роли «Ералаша» в популярном сериале «Слово пацана», поделился в интервью с Кареном Адамяном воспоминаниями о необычном инциденте, произошедшем во время съемок триллера «Подельники».

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