Актер Могильников рассказал, как Юра Борисов попросил его избить на съемках

Актер Ярослав Могильников, известный по своей роли «Ералаша» в популярном сериале «Слово пацана», поделился в интервью с Кареном Адамяном воспоминаниями о необычном инциденте, произошедшем во время съемок триллера «Подельники».
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