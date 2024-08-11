Житель Курской области задержал сдавшегося солдата ВСУ

Юрий Ведрашко передал украинского бойца российской военной полицииЧлен добровольной народной дружины, житель деревни Журавли Кореневского района Курской области Юрий Ведрашко задержал и передал военной полиции сдавшегося бойца ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии