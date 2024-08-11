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Житель Курской области задержал сдавшегося солдата ВСУ

Житель Курской области задержал сдавшегося солдата ВСУ

Юрий Ведрашко передал украинского бойца российской военной полицииЧлен добровольной народной дружины, житель деревни Журавли Кореневского района Курской области Юрий Ведрашко задержал и передал военной полиции сдавшегося бойца ВСУ.

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