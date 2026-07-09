Turkey and Iraq Move to Keep Critical Oil Export Route Alive

Iraq just bought itself another year. Turkey and Iraq are expected to sign a 12-month extension of the agreement governing the Iraq-Turkey crude oil pipeline within days, preventing a July 27 expiration that threatened one of Baghdad's few remaining viable oil export routes.
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