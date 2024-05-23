Пригожин был прав? Каждый день новости. Причём одна удивительное другой. Как только Путин снял Шойгу с Минобороны и назначил Белоусова, так Ремович начал зачищать гнездо что свили люди Шойгу в Минобороны.
Белоусов упорно зачищает гнездо Шойгу в МинОбороне
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Санта Барбара.
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8 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Уйдут в отставку с генеральскими пенсиями.
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4 час.
ИГ
Ирина Голота
Че будет, чЕ будет... найдут себе нового "начальника" и будут "работать" дальше. Начальникам всегда нужна "поддержка" 😉
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3 час.
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