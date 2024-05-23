Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Белоусов упорно зачищает гнездо Шойгу в МинОбороне

Белоусов упорно зачищает гнездо Шойгу в МинОбороне

Пригожин был прав? Каждый день новости. Причём одна удивительное другой. Как только Путин снял Шойгу с Минобороны и назначил Белоусова, так Ремович начал зачищать гнездо что свили люди Шойгу в Минобороны.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Санта Барбара.
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ЮС
Юдкевич Сергей
Уйдут в отставку с генеральскими пенсиями.
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ИГ
Ирина Голота
Че будет, чЕ будет... найдут себе нового &quot;начальника&quot; и будут &quot;работать&quot; дальше.  Начальникам всегда нужна &quot;поддержка&quot; 😉
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3 час.

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