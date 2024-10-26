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Общественники предложили запретить сказку Пушкина из-за ЛГБТ

Общественники предложили запретить сказку Пушкина из-за ЛГБТ

Общественные активисты выступили с предложением запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина, ссылаясь на то, что выражение «по усам текло, а в рот не попало» содержит скрытый намек на гомосексуальные отношения.

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