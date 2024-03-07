Собянин рассказал о строительстве станции «Новаторская» Троицкой линии метро

Путевые стены станции будут оформлены в матричной технике Мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте, что строительная готовность станции «Новаторская» Троицкой линии метро составляет более 80%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии