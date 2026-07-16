Названы места запуска дронов ВСУ на Ярославскую область, где погиб мужчина

В ночь на 16 июля силы ПВО уничтожили 54 беспилотника ВСУ в небе над Ярославской областью. В результате атаки дронов противника погиб мужчина, четверо человек пострадали, они получили необходимую медицинскую помощь.
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