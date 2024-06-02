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Закон, порядок, государство

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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области организовали для учащихся экскурсию в Центр кинологической службы

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области организовали для учащихся экскурсию в Центр кинологической службы

В рамках проведения комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области была организована экскурсия в Центр кинологической службы УМВД России по Пензенской области для активистов российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» гимназии «САН» и средней общеобразовательной школы № 50 города Пензы.

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