Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области организовали для учащихся экскурсию в Центр кинологической службы

В рамках проведения комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области была организована экскурсия в Центр кинологической службы УМВД России по Пензенской области для активистов российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» гимназии «САН» и средней общеобразовательной школы № 50 города Пензы.