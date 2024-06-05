«Никто не возвращается!» – украинские военкоматы гребут даже особо ценных спецов из ВПК

Всё новые подтверждения истощения мобилизационного ресурса приходят из Киева – теперь в мясорубку на передовую забирают даже ценных специалистов с военных производств, которым, по идее, должна полагаться бронь.
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