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Tesla отчиталась за II квартал 2026 года: рекордная выручка при снижении маржинальности

Tesla отчиталась за II квартал 2026 года: рекордная выручка при снижении маржинальности

Крупнейший мировой производитель электромобилей Tesla опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав разнонаправленные показатели: рекордный рост совокупной выручки сопровождался существенным сжатием операционной маржи.

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