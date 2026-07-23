Tesla отчиталась за II квартал 2026 года: рекордная выручка при снижении маржинальности

Крупнейший мировой производитель электромобилей Tesla опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав разнонаправленные показатели: рекордный рост совокупной выручки сопровождался существенным сжатием операционной маржи.
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