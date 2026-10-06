Депутат Брагарник поздравил учителей Краснодара с праздником

В Краснодаре на торжествах в честь Дня учителя депутат Госдумы Игорь Брагарник назвал педагогический труд одним из самых значимых и ответственных, отметив, что от учителей зависят воспитание нового поколения и будущее страны.
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