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Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом обмена пленными

Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом обмена пленными

Помощник президента отметил, что российская сторона прибыла на границу с УкраинойУкраинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел и обмен пленными, сообщил помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский.

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