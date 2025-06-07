Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом обмена пленными

Помощник президента отметил, что российская сторона прибыла на границу с УкраинойУкраинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел и обмен пленными, сообщил помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский.
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