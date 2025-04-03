Отца Леонида Волкова задержали за финансирование ФБК

Решается вопрос о возбуждении уголовного делаПравоохранители задержали в Екатеринбурге Михаила Волкова по подозрению в финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.