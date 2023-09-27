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Закон, порядок, государство

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Пятьдесят восьмое августа: рододендрон внезапно зацвел среди осени в Приморье

Пятьдесят восьмое августа: рододендрон внезапно зацвел среди осени в Приморье

Необычным природным явлением встречает конец сентября нацпарк "Земля леопарда". В юбилейный Всемирный день туризма 27 сентября в "засыпающем" лесу обнаружили повторное пробуждение фиолетовых цветов рододендрона остроконечного, перепутавшего весну и разгар осени, сообщили ИА UssurMedia в дирекции национального парка.

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