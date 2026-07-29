Жена задержанного за избиение ученого рассказала о причине роковой потасовки

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Светлана, жена обвиняемого в избиении ученого РАН Никиты Зезина в Екатеринбурге, 29 июля рассказала РЕН ТВ, что ее супруг лишь дал погибшему пощечину, а сотрудники института сами спровоцировали конфликт.