Премьер Госсовета КНР встретился с президентом ЮАР

Пекин, 2 сентября /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в понедельник провел встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года и совершает государственный визит в КНР.