Мать Овечкина рассказала о напутствии сыну перед игрой с «Нью-Йорк Айлендерс»

Татьяна Овечкина, мать российского игрока «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, пожелала сыну удачи перед матчем с командой «Нью-Йорк Айлендерс», в ходе которой он забил 895-ю шайбу и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.