Красноярский край назвали экологическим аутсайдером по итогам 2023 года

Красноярский край отнесли к числу регионов с худшей экологией в России. Это следует из итогов «Национального экологического рейтинга» за 2023 год, которые опубликовала общественная организация «Зеленый патруль».
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