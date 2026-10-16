МГКЛ обсуждает привлечение крупной инвестиционной компании в капитал группы. Потенциальный объем вложений оценивается в 7–10 млрд рублей, а закрытие сделки возможно в IV квартале 2026 года или I квартале 2027-го.
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