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Украина не захотела пускать российских спортсменов на чемпионат Европы по ММА

Украина не захотела пускать российских спортсменов на чемпионат Европы по ММА

Украинская федерация смешанных единоборств (UF MMA) отказалась пускать российских спортсменов на чемпионат Европы, который пройдет в Киеве.

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