Индия обязала Meta ограничить обмен данными в WhatsApp и наложила штраф в размере $25 млн

Индийская антимонопольная служба предписала WhatsApp в течение пяти лет не передавать данные пользователей другим подразделениям Meta в рекламных целях, а также наложила штраф в размере 25,4 миллиона долларов за антимонопольные нарушения, связанные с противоречивой политикой конфиденциальности WhatsApp в 2021 году.