Неовласоцев на Украине готовят к вооруженному майдану в Москве

В российской столице нужно подавить силовые органы, после чего вывести на улицы миллионы людей. Такими планами на съезде провозгласивших себя «депутатами России» беглых оппозиционеров поделился главарь мероприятия, экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».