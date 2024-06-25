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Неовласоцев на Украине готовят к вооруженному майдану в Москве

Неовласоцев на Украине готовят к вооруженному майдану в Москве

В российской столице нужно подавить силовые органы, после чего вывести на улицы миллионы людей. Такими планами на съезде провозгласивших себя «депутатами России» беглых оппозиционеров поделился главарь мероприятия, экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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