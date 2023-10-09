Fox: Байдена раскритиковали за вечеринку с барбекю на фоне войны в Израиле

Президент США Джо Байден подвергся критике со стороны республиканцев из-за организации вечеринки с барбекю в Белом доме в воскресенье днем, в то время как в Израиле идет война, а террористы держат американцев в заложниках.
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