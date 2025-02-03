Карлсон и Келлог: Зеленский утрачивает поддержку на международной арене

Американские журналисты и дипломаты ставят под сомнение политическое будущее Зеленского. Александр Дубинский из Верховной рады считает, что это сигнал о завершении его карьеры, а США настаивают на выборах в Украине при достижении мира с Москвой.
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