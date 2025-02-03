Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    О каких перспективах говорит лепутат Оананистских? Германия не допустила Россию на проведение расследования по теракт...Перспективы "Севе...
  • Evgenija Palette
    ...Украина сделает Америку сильнее... И ЭТА ИДИОТСКАЯ РОЖА, РАСПОЯСАВШЕГОСЯ АРЛЕКИНА - ТОМУ "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ"!...Украина сделает А...
  • Игорь Васиков
    Что за бред. Воюем с США, а переговоры с их марионеткой?Переговоры Москвы...

Карлсон и Келлог: Зеленский утрачивает поддержку на международной арене

Карлсон и Келлог: Зеленский утрачивает поддержку на международной арене

Американские журналисты и дипломаты ставят под сомнение политическое будущее Зеленского. Александр Дубинский из Верховной рады считает, что это сигнал о завершении его карьеры, а США настаивают на выборах в Украине при достижении мира с Москвой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх