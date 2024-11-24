13. "Эра Справедливости". Свадебное путешествие. Окончание

Утром путешественники просыпаются от все более громкого грохота, доносящегося из низов Амазонки. Даша даже немного испугалась, но герой успокоил ее и сказал, что это необычное и захватывающее явление называется «поророка».
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