Российские солдаты выбивают ВСУ из мужского монастыря в Курской области: ведутся ожесточенные бои

Населенный пункт Горналь в Курской области до сих пор частично находится под контролем боевиков ВСУ. Сейчас украинцы сгруппировались у Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.
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