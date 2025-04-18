Российские солдаты выбивают ВСУ из мужского монастыря в Курской области: ведутся ожесточенные бои

Населенный пункт Горналь в Курской области до сих пор частично находится под контролем боевиков ВСУ. Сейчас украинцы сгруппировались у Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.