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Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра «глобального кипения»

Эпоха глобального потепления закончилась и «наступила эра глобального кипения». Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя прогнозы ученых, что июль может стать самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений.

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