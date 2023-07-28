Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра «глобального кипения»

Эпоха глобального потепления закончилась и «наступила эра глобального кипения». Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя прогнозы ученых, что июль может стать самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений.