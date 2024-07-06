Ждут новых рекордов от золота: как центробанки и страны с формирующимся рынком поддерживают цены Татьяна АрестоваВ последние месяцы наблюдается значительный рост цен на золото, вызванный рекордными закупками драгоценного металла центральными банками и усиливающимся интересом со стороны инвесторов.
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