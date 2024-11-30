Байдена возмутили российские удары по ВСУ

Автор: РИА Новости Действующий президент США Джо Байден, ранее неоднократно одобрявший поставки ВСУ американского оружия, которое те используют против мирных жителей регионов России, назвал ответные российские удары по позициям украинских военных «возмутительными».
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